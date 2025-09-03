Sus hijos tienen 2 y 6 años. El padre se los llevó de su casa en Soriano.

Buscan a un hombre que se llevó a la fuerza a sus dos hijos menores de edad.

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Zona I de Soriano.

Según informó la cartera, el hombre llegó este miércoles a la casa de su expareja en la ciudad de Mercedes y, a la fuerza, se llevó a sus dos hijos pequeños, de 2 y 6 años. La madre, quien tiene una medida de prohibición de acercamiento a su favor, realizó la denuncia y difundió un video en redes sociales implorando ayuda para encontrar a los niños.

Morosini se estaría desplazando en un vehículo BYD rojo, matrícula KPA1970.

Las autoridades piden a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse al 9-1-1, al 0800 5000, ingresar a minterior.gub.uy o dirigirse a la seccional policial más cercana.