San José registró importantes precipitaciones en distintas localidades del departamento, tras horas bajo advertencia amarilla

En las últimas 24 horas se registraron lluvias de diversa intensidad en el departamento de San José, que hasta hace pocas horas se encontraba bajo advertencia amarilla por tormentas y lluvias fuertes.

Los registros pluviométricos informados indican los siguientes acumulados:

Chamizo: 12.0 mm

12.0 mm Ecilda Paullier: 23.0 mm

23.0 mm Juan Soler: 25.0 mm

25.0 mm Mal Abrigo: 21.0 mm

21.0 mm Rafael Perazza: 26.0 mm

26.0 mm Villa Rodríguez: 18.0 mm

18.0 mm Kiyú: 29.0 mm

29.0 mm Estación 550: 12.0 mm

Las precipitaciones más abundantes se dieron en la zona costera de Kiyú, con 29 mm acumulados, y en Rafael Perazza, con 26 mm.

Desde las autoridades se mantiene la recomendación de seguir de cerca las actualizaciones de Inumet, dado que las condiciones meteorológicas pueden variar en las próximas horas.