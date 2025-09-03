El preestreno será el 10 de setiembre en el Teatro Macció, con entrada libre

En el marco de la Feria del Libro de San José, se presentó en conferencia de prensa el preestreno de “La caja negra”, película documental que gira en torno al escritor maragato Daniel Chavarría y marca el debut en la dirección de la también maragata Elisa Barbosa Riva.

La exhibición se realizará el 10 de setiembre en la Sala Filomena del Teatro Macció, con entrada libre y subtítulos adaptados para personas con baja audición.

Barbosa Riva, que vivió varios años en Cuba, relató que pese a las dificultades pudo conocer al autor y trabajar junto a él en el guion. Chavarría le otorgó plena libertad creativa para llevar adelante este proyecto, lo que permitió dar forma a un documental que combina testimonios, archivo y narrativa personal.

El preestreno en San José se enmarca dentro de la programación cultural de la feria, que año a año reúne a escritores, artistas y realizadores para acercar al público propuestas vinculadas al mundo literario y audiovisual.