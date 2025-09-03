A iniciativa de la edila Carolina Hornes, fue aprobada por la Junta Departamental de San José

La iniciativa fue presentada el pasado lunes en la Junta Departamental de San José, por la edila Carolina Hornes

(PN). La moción presentada, plantea diversas formas de homenajear al mencionado puente, con motivo de su centenario.

Entre ellas, se destacan la colocación de una placa recordatoria con un código QR con información acerca del puente. También plantea declararlo de interés patrimonial e histórico departamental. El planteo fue aprobado por unanimidad del cuerpo legislativo (26/26).

En diálogo con la prensa, manifestó que «tenemos que empezar a generar el valor que tiene el puente como patrimonio«. Resaltó que «no debemos perder estas fechas importantes, porque forman parte de la historia de San José«.