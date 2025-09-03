La cantautora uruguaya llega a San José con un espectáculo que reúne las canciones más representativas de sus cuatro discos

Este sábado 6 de setiembre, el Teatro Macció recibirá a Florencia Núñez, una de las voces más reconocidas de la escena musical uruguaya. La artista presentará un show especial en el que recorrerá las canciones más representativas de sus cuatro discos editados hasta la fecha.

Las entradas ya están disponibles en las redes de cobranza y en la boletería del teatro, con los siguientes precios:

Platea y Palco: $550

$550 Cazuela: $350

$350 Paraíso: $300

El espectáculo está previsto para la noche del sábado y será una oportunidad para disfrutar de un repaso por la obra de la cantante, con un repertorio que combina lo más íntimo de su trayectoria y los temas más reconocidos por el público.