Un delincuente con antecedentes penales fue sorprendido dentro del local por la Policía

En la madrugada del martes, personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) que realizaba patrullaje fue alertado por el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre un hurto en proceso en un taller de San José de Mayo, según informó la Jefatura de Policía de San José.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en el establecimiento y observaron en el interior al autor, quien cuenta con antecedentes penales. El hombre fue detenido en el acto.

La Fiscalía Letrada de 1er. Turno dispuso la audiencia judicial correspondiente y el relevamiento del sitio por parte de Policía Científica.