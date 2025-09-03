La AUF insiste en dividir los derechos de televisión y streaming, mientras que Tenfield reclama que se liciten en conjunto. Ignacio Alonso advirtió a los clubes que “no hay chance de que esto no se judicialice”.

El Consejo de Fútbol Profesional, integrado por los clubes de Primera y Segunda División, se reunió este martes para avanzar en el proceso de licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo. La discusión principal se centra en la divisibilidad del objeto a comercializar: mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) plantea vender por separado televisión por cable y streaming, Tenfield reclama que la licitación sea conjunta y ya envió una intimación a la AUF.

Los clubes pidieron contar con el pliego final este viernes, junto con informes jurídicos de la AUF y de la consultora externa, para evaluar los riesgos de un juicio de hasta 15 millones de dólares por parte de Tenfield.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, fue categórico al señalar que “no hay chance de que esto no se judicialice. Está anunciado hace mucho tiempo y lo sabemos. El tema es saber si entramos en una judicialización con o sin fundamentos”.

El tiempo también juega en contra. El contrato con Tenfield vence en diciembre de este año, y a este ritmo podría no concretarse la adjudicación antes de esa fecha.

Por su parte, José Luis Palma, presidente de Liverpool, presentó un informe elaborado por su asesor jurídico, Adrián Leiza, en el que advierte sobre los riesgos legales de dividir los derechos. Según Palma, la fragmentación no garantiza un incremento de ingresos y podría abrir la puerta a una demanda de Tenfield.

Mientras tanto, la empresa liderada por Francisco Casal hizo circular la versión de que igualará la mejor oferta, amparada en el derecho de igualación que establece el contrato vigente. Entre los interesados en competir figuran DirecTV, Dexary y Tigo, entre otros.

La definición sobre el futuro de los derechos audiovisuales se acerca, pero el escenario judicial parece inevitable.