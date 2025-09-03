El suministro de agua potable será interrumpido de 8 a 13 horas por trabajos en la red

OSE informó que este jueves 4 de setiembre, se verá afectado el suministro de agua potable en distintas áreas de la ciudad de San José de Mayo, debido a trabajos programados en la red de distribución.

La zona comprendida está delimitada al Norte por Luis Batlle Berres, al Sur por 18 de Julio, al Este por 25 de Mayo y al Oeste por Figueroa.

El corte se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas. Una vez restablecido el servicio, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

En caso de registrarse inconvenientes posteriores, los usuarios deben comunicarse con el *Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o 1871 desde móviles.

OSE aclaró que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.