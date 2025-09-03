Un motociclista resultó “politraumatizado leve” tras colisionar con un camión en Ruta 1 Vieja

En horas de la tarde de ayer, personal de Comisaría 11ª fue enviado a Ruta 1 Vieja km. 27, en el barrio Parque Postel, tras un siniestro de tránsito entre un camión y una moto, según informó textualmente la Jefatura de Policía de San José.

En el lugar, los efectivos constataron que el conductor del birrodado se encontraba tendido en el suelo con una lesión visible en la pierna derecha. Fue asistido por UCOR y trasladado a la A.M.S.J., donde se le certificó “politraumatizado leve”.

El conductor del camión resultó ileso y declaró que circulaba por Ruta 1 Vieja hacia Montevideo en su carril correspondiente. Según su versión, al llegar a la intersección con calle Málaga, encendió la señal de giro a la izquierda y fue impactado por la moto que venía detrás realizando maniobras imprudentes.

A ambos conductores se les realizó examen de espirometría, arrojando resultados negativos. La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso relevamiento de Policía Científica y actuaciones al respecto.