La convocatoria es de la Intendencia de San José.

La Intendencia de San José convoca a productores familiares del departamento a inscribirse para participar en el programa de fortalecimiento productivo y articulación territorial.

Objetivo del llamado

Promover la inclusión, el desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de producción mediante el acceso a herramientas técnicas, capacitaciones y posibles apoyos institucionales.

Destinatarios

Productores radicados en el departamento de San José, que desarrollen actividades en alguno de los siguientes rubros: horticultura, ganadería, lechería y vitivinicultura.

Se priorizará a productores familiares quienes estén formalizados o en proceso de formalización, y que demuestren interés en participar activamente en programas de asistencia técnica y formación.

Para efectos de este llamado, se tomará como referencia la definición de Productor Familiar vigente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), según la Resolución No 219 y 387/2014:

“Son productores/as familiares las personas físicas que, con o sin ayuda de otros, gestionan directamente una explotación agropecuaria y/o realizan una actividad productiva agraria que no requiere el uso directo de la tierra”.

Deben cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

-Contratar como máximo dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales (hasta 500 al año).

-Explotar hasta 500 hectáreas (Índice Coneat 100) bajo cualquier forma de tenencia.

-Residir en la explotación o a una distancia menor a 50 km.

-Tener ingresos extraprediales familiares nominales iguales o inferiores a 14 BPC promedio mensual.

Para productores hortícolas, frutícolas o vitícolas, se admite hasta 1.250 jornales zafrales anuales como excepción a la regla general.

Inscripciones

Los interesados podrán inscribirse hasta el día 19 de setiembre en la oficina de la Dirección General de Desarrollo (Asamblea 676 – San José de Mayo), por el WhatsApp 099 329 156 o el correo electrónico [email protected].

Se deberá anexar copia de la cédula de identidad, ubicación del establecimiento, y certificado de productor familiar (si corresponde).