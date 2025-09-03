La tienda amplió su espacio con más productos, mejores precios y un ambiente cómodo para clientes

Con la llegada de la primavera, la tienda América Latina renovó y amplió su sector de jardinería, ofreciendo a los clientes un espacio más amplio, iluminado y cómodo, pensado para quienes buscan darle vida a sus hogares y jardines.

La propuesta incluye una variada oferta de artículos para espacios exteriores e interiores, con precios competitivos y la garantía de calidad que caracteriza al local. Entre las promociones destacadas, se encuentran macetas desde $25 pesos, además de otros productos de temporada.

En San José de Mayo, América Latina se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan variedad y buen precio, especialmente en esta época del año donde la jardinería cobra protagonismo.

Ubicada en Artigas 575, frente a la plaza de los 33 Orientales, la tienda invita a recorrer sus amplios pasillos, atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a 19:00, y los sábados de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.