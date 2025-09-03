Como consecuencia del siniestro, ocurrido en enero del 2025, un hombre murió y otra mujer resultó gravemente herida.

El accidente fatal ocurrió en enero de este año cuando el conductor de televisión Rafael Villanueva manejaba su auto por Ruta 9, en el departamento de Rocha.

A la altura del kilómetro 272 el conductor embistió una moto en la que viajaban dos ocupantes: un hombre de 31 años y una mujer de 39. Como consecuencia del impacto, el conductor del otro vehículo, que no llevaba el casco, falleció. La mujer estuvo internada en cuidados intensivos varios días.

El caso es investigado por la Fiscalía de 1° turno de Rocha. Según informó El Observador, la fiscal Josefina García recibió las pericias de los vehículos de donde se desprende que la moto circulaba con la luz trasera apagada. Se estima que el circuito no funcionaba o que la lámpara estaba quemada. La moto sí tenía el foco delantero encendido.

De la pericia se desprende también que Villanueva conducía a una velocidad mayor a los 110 kilómetros por hora, algo que puede haber disminuido su campo visual.

Con estas pruebas continúa la investigación, que está en manos de la Justicia.