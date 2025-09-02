Se refirió así al ingreso del Presupuesto al Parlamento.

La exvicepresienta de la República y referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, se refirió al Presupuesto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi y dijo que de «ahora en más» la oposición y el oficialismo deben hacer lo que les dijo la ciudadanía: «acordar», publicó El Observador.

«A todos nos conviene ponernos las pilas y saber que de ahora en más lo que nos dijo la ciudadanía es acordar. Creo que tenemos que poner mucha voluntad de conversar, escuchar y sacar las cosas adelante«, dijo en rueda de prensa y añadió que la instancia parlamentaria, donde no hay mayoría en Diputados, «no puede ser un obstáculo».

Tras esto, recordó que ella estuvo «22 años» trabajando con los diferentes proyectos de Presupuesto presentados por las administraciones pasadas y destacó que el mayor «drama» es que «uno recibe miles de delegaciones y todas tienen un cachito de razón, pero la frazada es limitada».

«No nos conviene a ninguno que el Uruguay se quede sin Presupuesto, es un problema país, no tiene nada que ver con que soy de este partido. Acá tenemos que construir entre todos porque yo no sé si la realidad de no tener mayorías no se instaló de aquí en más«, sostuvo.

Finalmente, remarcó que lo «importante» del Poder Legislativo está en que «todos» los que están «sentados» allí tienen una «porción de pueblo atrás».

«Esa representación directa le da una importancia enorme, pero una gigantesca responsabilidad, sea cual sea el partido que esté va a tener que responder por la gente que la puso ahí«, cerró.

Topolansky participó este martes de un homenaje al fallecido expresidente José Mujica durante el décimo aniversario de la escuela agraria de UTU en Rincón del Cerro.