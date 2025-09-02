Denuncian que desde la dirección de Deportes, se les niega jugar finales en el Casto Martínez Laguarda

En diálogo con San José Ahora, Alejandro Mesa, integrante de la Liga Rural de Fútbol de San José, y encargado del área administrativa de la misma, manifestó su molestia al respecto, de no permitirle a la Liga jugar partidos específicos como finales de campeonatos o torneos, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, apuntando a la directora de Deportes, Carolina Pistón.

La Liga Rural de Fútbol de San José se inició en 2022, a raíz de un grupo de amigos, para poder disputar partidos de fútbol en las zonas rurales de San José «que ya no existían». Actualmente, cuenta con nueve equipos: La Amistad, Juan Soler, Los Buitres, Juventud Unida, Mal Abrigo, Wanderers, Mevir, Sapirri y Zanja Honda. Los mismos equipos son quienes organizan el campeonato.

El dirigente manifestó que la Liga «empezó a hacerse un poco más competitiva» con el pasar de los años, a raíz de diferentes avances, tanto en equipos, formas de disputa, entre otras variables.

Las tratativas para jugar en el Estadio Casto Martínez Laguarda, comenzaron en 2023, cuando se pidió jugar la final del año, entre Mevir y Juan Soler, hecho que no terminaría de concretarse, debido a que a los equipos «no les daba los tiempos para llegar con los certificados médicos, o lo que se les exige para poder jugar en el Estadio«, en ese marco se decidió por parte de la Liga, no jugar en el mencionado escenario.

Ya en 2024, plantearon la posibilidad de jugar la final del Apertura, donde se contactaron con la directora de Deportes, Carolina Pistón, solicitándolo en julio, para jugar a inicios de agosto. Para ese entonces, Mesa asegura que contaba «con todos los certificados médicos, y todo«. Solicitud que les fue negada, debido a que «había 3 partidos esa semana, y como nuestro partido era el cuarto, y no se podían jugar más de tres partidos por semana, no tuvimos la posibilidad de acceder«.

Desde la Liga, preguntaron: «¿Por qué no se pueden jugar cuatro partidos en el Estadio?«, a lo que les contestaron, que «una semana anterior, se habían jugado cuatro partidos«, y solo dos veces al año se pueden jugar esa cantidad de encuentros en una semana, manifestó. Mesa dijo que a las pocas semanas, se jugaron cuatro partidos más, en una semana.

Entre julio y diciembre, desde la Liga, hablaron con el ex edil por el Partido Nacional, Roberto Curbelo, para «ver si podía ingresar en la Junta» el pedido de poder utilizar las instalaciones del Estadio. El 9 de diciembre, manifestó que desde la Liga, se pidió el Estadio para poder jugar «la final del año» el 15 de ese mes. Mesa, relató que «el hecho más grave que nosotros vimos, es que ese día no se jugó un partido en el Estadio, pero a su vez en la semana, se había jugado uno solo, o sea, que había posibilidad de que nosotros jugáramos, pero desde la Intendencia, o de la dirección de Deportes, no tuvieron la amabilidad mínima de llamarnos, para explicarnos por qué no nos prestaban el estadio«.

El referente de la Liga manifestó haber hablado sobre la posibilidad de usar el Estadio, con «ediles del Partido Nacional» que se contactaron con la directora de Deportes, Carolina Pistón. Mesa, asegura que «en palabras textuales» la antes mencionada, les manifestó a los ediles que: «Si prestaba el Estadio a estos canarios, había que prestárselo a todo el mundo«. Esa frase, «enojó mucho a la Liga» afirmó Alejandro Mesa.

En 2025, al no estar claro si habrá una final del año, debido al formato del campeonato, no está claro si se solicitará o no el Estadio. En caso de concretarse, y que los equipos estén de acuerdo, sí harán las tratativas correspondientes, pero pidiendo una entrevista con la intendenta de San José, porque «tenemos a la misma persona en la dirección de Deportes, y no vamos a ir a chocar con alguien que ni siquiera nos contestó el teléfono«.

Mesa manifestó como antecedente, lo ocurrido con la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, la cual manifiesta que hasta hace no muchos años atrás, atravesó la misma situación que plantea sobre la Liga a la que pertenece: «Seis años atrás, para que la Liga de Ecilda pudiera jugar en el Estadio, no tenía que jugarse un partido de baby, si había un partido de baby, lo jugaban en el Estadio para que no se lo prestaran«.