La moción fue presentada por el edil nacionalista Federico De Groote

En la sesión ordinaria de este lunes del Legislativo Departamental, se brindó un amplio debate sobre la creación de la mencionada comisión, presentada por el edil Federico De Groote (PN), quien presentó una larga exposición de motivos, argumentando el porqué de la propuesta, brindando diferentes datos enfocados en educación, trabajo, pobreza, entre otras variables.

La misma, se centraba en la concreción de una comisión enfocada en políticas de Juventud, en el ámbito de la Junta Departamental. En ese sentido, De Groote, entendía que «la Juventud debe estar representada en la Junta«.

Varios oradores, tanto nacionalistas como frenteamplistas, destacaron la exposición del edil mocionante. Rocío Chiruchi (FA) destacó que «el Frente Amplio siempre ha promovido la participación juvenil, y la participación de la discusión interpartidaria«. Remarcó el hecho de que tiempo atrás, se envió una invitación a los diferentes partidos políticos del departamento, para conformar un espacio de juventud interpartidaria, la cual «no tuvo respuesta».

Estela Álvarez (FA) manifestó que «sumar comisiones, no sabemos si funciona«. Resaltó que «es mejor» que las políticas de Juventud, se incluyan en la comisión de Turismo y Deporte, porque «si vamos a crear una comisión por cada miembro de esta Junta, mañana vamos a pedir una del adulto mayor, porque San José tiene más adultos mayores que jóvenes«.

Tras varias horas de debate, y varios extensos cuartos intermedios, se propusieron dos mociones, las cuales fueron, ambas, aprobadas por unanimidad del cuerpo (29/29).

La primera moción planteaba ingresar la palabra “juventud” en el último párrafo del artículo 27, inciso C, del Reglamento Interno de la Junta, que aborda las competencias de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social. La misma fue presentada por la bancada del Frente Amplio y Aparicio Camy (PN).

La segunda moción, en tanto, propone que se le manifieste a la intendenta de San José, que se tenga en cuenta autorizar la integración de la Mesa Departamental de Juventud, con representantes de la Junta. La misma fue presentada por Carlos Hornos, Antonella Hornos y Federico De Groote.

Más tarde, De Groote, a través de las redes sociales, se pronunció tras lo ocurrido en la Junta: «Lamentable que se le haya dado la espalada a la Juventud de nuestro departamento«.