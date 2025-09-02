La Oficina de la Juventud recibirá currículums este miércoles 3 de septiembre para ser derivados a distintas empresas

El próximo miércoles 3 de septiembre, de 10:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo en la Oficina de la Juventud de San José de Mayo (ex Estación AFE, Viera y Benavidez Nº 651) una instancia del Centro Público de Empleo destinada a jóvenes interesados en mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Durante la jornada, los participantes podrán presentar su currículum vitae, el cual será derivado a diferentes empresas de la zona según su perfil formativo y las necesidades de los emprendimientos locales.

La propuesta busca ser un puente entre los jóvenes y el sector privado, favoreciendo el acceso a entrevistas y la posibilidad de conseguir un empleo formal.

Desde la Oficina de la Juventud se destacó que esta actividad constituye una herramienta concreta de apoyo a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo del trabajo.