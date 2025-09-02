El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a San José

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes, que incluye al departamento de San José.

El organismo advirtió que estos fenómenos pueden estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, precipitaciones abundantes en cortos períodos y rachas de viento fuertes.

La próxima actualización está prevista para las 14:30 horas, aunque Inumet aclaró que podría realizarse antes en caso de cambios significativos en la situación meteorológica.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Inumet y extremar precauciones ante la posibilidad de condiciones adversas.