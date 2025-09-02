La ceremonia se podrá seguir en vivo por San José Ahora.

Carlos Washington Molina De León, mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación de Mons. Fabián Antúnez SJ, Obispo de la Diócesis de San José de Mayo, recibirá la ordenación SACERDOTAL el Domingo 7 de setiembre de 2025 (XXIII Domingo del tiempo durante el año).

La celebración será a las 16 horas en la Basílica Catedral y Santuario Nacional de San José. Para su ordenación sacerdotal ha elegido la frase del evangelio según san Juan: “Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús” Juan 8:11.

La misa ordenación podrá ser seguida en directo por San José Ahora.

CARLOS MOLINA: “Yo soy una persona sencilla, que intenta hacer la voluntad de Dios, sirviendo a Cristo y su Iglesia, a pesar de mis limitaciones. No hablo demasiado, porque prefiero el silencio y la observación”. Silencio: En él, dejo que los demás expresen sus preocupaciones. Observación: Me ayuda a no perder la empatía, siento un profundo amor por Jesucristo y por mis hermanos, sobre todos por los que llevan cargas pesadas.

“En mi nuevo ministerio, quisiera que Dios me conceda la gracia de dar mi vida, como el Buen Pastor da su vida por sus ovejas”.

ALGUNOS DATOS DE CARLOS MOLINA

Recibió el Sacramento del Bautismo el 27 de agosto de 1989 en la Parroquia Santísima Trinidad, Flores. En la misma Parroquia recibió el sacramento de la Comunión el 30/06/2002 y el sacramento de la Confirmación el 06/10/2007.

Sus estudios primarios los realizó en el departamento de Soriano, Colonia y Flores, donde ya se radicó y cursó Secundaria en la ciudad de Trinidad, en el Colegio San José, en el liceo Nº 2 y en el liceo departamental Nº 1 de la capital del departamento de Flores.

Luego de varios años de estudio en la Escuela de Policía, el Instituto de Formación Docente de Trinidad y el Instituto de Profesores Artigas (IPA) donde cursó estudios de profesorado de matemática y luego, como estudiante, dictó clases de esta asignatura en Secundaria, UTU y Colegios privados.

Sirvió varios años como policía en la Jefatura Departamental de Flores. Luego de un tiempo de discernimiento ingresa el 17 de febrero de 2019 al Seminario Mayor Interdiocesano Cristo Rey en la ciudad de Montevideo, como seminarista de la Diócesis de San José de Mayo. Allí cursó estudios en la Universidad Pontificia de México y la Facultad de Teología del Uruguay, Mons. Mariano Soler.