Los delincuentes entraron por una ventana sin trancar en la planta alta

Un hombre denunció un hurto en su vivienda ubicada en inmediaciones de la Ruta 3 km 93, según informó este martes 2 de setiembre la Jefatura de Policía de San José.

El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, cuando delincuentes ingresaron a la finca y sustrajeron dinero en moneda nacional y artículos de joyería. La víctima constató además desorden en una de las habitaciones.

El dato más llamativo es que el robo ocurrió mientras la familia se encontraba dentro del hogar. Según manifestó el denunciante, los intrusos accedieron a la casa por una ventana sin trancar en un balcón de la planta alta.

El hombre indicó no haber percibido la presencia de personas extrañas y confirmó que ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionado.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, mientras que la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno fue enterada del caso.