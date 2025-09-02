Las inquietudes nacen del balance de la pasada temporada, que tiempo atrás se envió a la Junta Departamental

A mediados de agosto, desde la Agrupación de Guardavidas de San José informaron que, desde el 2 de junio de este año, solicitaron formalmente una reunión con la intendenta Ana Bentaberri para presentar el balance de la temporada pasada.

San José Ahora pudo confirmar con referentes del gremio, que aún no han sido recibidos por la intendenta. Su aspiración, es poder ser incluidos en el presupuesto quinquenal de la Intendencia.

Este balance incluye un análisis detallado de los resultados de la temporada, con una «mirada crítica» que destaca tanto los aspectos positivos como negativos relacionados con la mecánica de trabajo, logística, estado de la infraestructura, materiales disponibles, así como la cuantificación de intervenciones y rescates. Remarcan que esta información es clave para establecer líneas de trabajo y «negociar mejoras de cara a la próxima temporada«

«Balance de Guardavidas San José, temporada 2024/2025» es el título del informe de 32 páginas que envió el gremio a la Junta Departamental, a mediados de junio. En el mismo se destacan los «aspectos positivos y negativos» que acontecieron en la pasada temporada de verano. A continuación, el detalle de los mismos:

Aspectos positivos

Colocación de DEA (Desfibrilador Externo Automático) en distintos puntos de máxima concentración.

(Desfibrilador Externo Automático) en distintos puntos de máxima concentración. Implementación de 22 sesiones de entrenamientos pagos , previo a la temporada para todos los guardavidas activos de la brigada.

, previo a la temporada para todos los guardavidas activos de la brigada. Contratación de tres nuevos Guardavidas ; somos un total de 42 guardavidas en la actualidad, necesitando ser 45 para poder cubrir todos los puestos de trabajo, aún se necesitan más profesionales.

; somos un total de 42 guardavidas en la actualidad, necesitando ser 45 para poder cubrir todos los puestos de trabajo, aún se necesitan más profesionales. Implementación de Coordinador Técnico de la AGSJ designado por los Guardavidas tras una votación con los postulantes. Dicho rol y labor fue de forma honoraria, un aspecto a mejorar de parte del contratante ya que requiere de mucho tiempo, desgaste, organización, coordinación, reuniones tanto con la Dirección de Deportes como con toda la brigada en general, orientar a los nuevos ingresos con la metodologías de trabajo, el funcionamiento en general y cualquier situación que amerite de su rol.

designado por los Guardavidas tras una votación con los postulantes. Dicho rol y labor fue de forma honoraria, un aspecto a mejorar de parte del contratante ya que requiere de mucho tiempo, desgaste, organización, coordinación, reuniones tanto con la Dirección de Deportes como con toda la brigada en general, orientar a los nuevos ingresos con la metodologías de trabajo, el funcionamiento en general y cualquier situación que amerite de su rol. Ayudar y orientar al Coordinador Administrativo designado por la Intendencia que no es Guardavidas pero cumple otras funciones como lo es la organización y reposición de materiales, fichas de pagos, boletas, certificados, entre otros.

designado por la Intendencia que no es Guardavidas pero cumple otras funciones como lo es la organización y reposición de materiales, fichas de pagos, boletas, certificados, entre otros. Materiales: Por trabajador: torpedo, patas, protector solar, short, remera, maya para damas y gorro. Por torre: Un juego de banderas (verde-amarilla-roja-sanitaria), binoculares, Handy, botiquín y AMBU.

Aspectos negativos

Indumentaria : no fue la suficiente para el total de los trabajadores, problema con talles y escasez de los mismos, específicamente en los nuevos ingresos que este año en particular fue un gran porcentaje de la brigada.

: no fue la suficiente para el total de los trabajadores, problema con talles y escasez de los mismos, específicamente en los nuevos ingresos que este año en particular fue un gran porcentaje de la brigada. Aún continuamos con puestos simples, compañeros/as trabajando solos/as , esto representa una gran carga laboral y mayor vulnerabilidad para los profesionales ante cualquier situación de emergencia o intervención que requiera de apoyo.

, esto representa una gran carga laboral y mayor vulnerabilidad para los profesionales ante cualquier situación de emergencia o intervención que requiera de apoyo. Torres sin mantenimiento adecuado : este año en particular nos encontramos con las mismas en mal estado, ventanas que no se podían abrir o se zafan, escaleras en malas condiciones y con falta de escalones al igual que baranda, faltan tablas en las bases, telarañas, hormigas, mal olor, dentro de las mismas y mugre debajo de las torres.

: este año en particular nos encontramos con las mismas en mal estado, ventanas que no se podían abrir o se zafan, escaleras en malas condiciones y con falta de escalones al igual que baranda, faltan tablas en las bases, telarañas, hormigas, mal olor, dentro de las mismas y mugre debajo de las torres. Capacitación de materiales nuevos : Aún sigue pendiente desde el 10 de febrero de 2024 la capacitación para utilizar las tablas de rescates, cuyo material fue adquirido en la temporada 23/24 y 24/25 sin conocimiento técnico por las personas que compran dicho material y los trabajadores no fueron consultados para su inversión, pudiendo destinar dicha inversión a otros materiales, ya que los recursos económicos destinados para el rubro Guardavidas son escasos.

: Aún sigue pendiente desde el 10 de febrero de 2024 la capacitación para utilizar las tablas de rescates, cuyo material fue adquirido en la temporada 23/24 y 24/25 sin conocimiento técnico por las personas que compran dicho material y los trabajadores no fueron consultados para su inversión, pudiendo destinar dicha inversión a otros materiales, ya que los recursos económicos destinados para el rubro Guardavidas son escasos. Carteles de emergencias : horario de servicio, zonas limitadas, información correspondiente según la dinámica de cada playa o río.

: horario de servicio, zonas limitadas, información correspondiente según la dinámica de cada playa o río. Horarios de servicio cortado : el horario debe ser de corrido en las playas, ya que como es de saber han sucedido varias emergencias fuera de horario, específicamente en esa hora de corte en la cual hemos corrido con suerte ya que los guardavidas justo han estado en la playa o cerca de la misma para poder intervenir y no tener que lamentar ninguna víctima.

: el horario debe ser de corrido en las playas, ya que como es de saber han sucedido varias emergencias fuera de horario, específicamente en esa hora de corte en la cual hemos corrido con suerte ya que los guardavidas justo han estado en la playa o cerca de la misma para poder intervenir y no tener que lamentar ninguna víctima. Generar un sistema de coordinación adecuado y al nivel de los conocimientos que se requieren para organizar el servicio, creemos necesario que los coordinadores sean afines a la profesión, titulado en el curso de Guardavidas que brinda la UDELAR.

y al nivel de los conocimientos que se requieren para organizar el servicio, creemos necesario que los coordinadores sean afines a la profesión, titulado en el curso de Guardavidas que brinda la UDELAR. Hay muchos aspectos a mejorar en cuanto a tema torres , entre ellos uno que nos gustaría destacar es el color de las mismas , en la actualidad son de color celeste dificultándose la visibilidad de las mismas. Los colores que nos representan como Guardavidas a Nivel Nacional son Rojo y amarillo, son colores llamativos y atraen la atención de los usuarios.

, entre ellos uno que , en la actualidad son de color celeste dificultándose la visibilidad de las mismas. Los colores que nos representan como Guardavidas a Nivel Nacional son Rojo y amarillo, son colores llamativos y atraen la atención de los usuarios. Handy: Si bien está ideal la implementación de dicho material que resulta muy útil a la hora de estar en contacto entre torres, se requiere más de los mismos por puesto de trabajo, mínimo dos, ya que en ocasiones se pierden niños en la playa que ya ha sucedido en varias ocasiones y entre los compañeros de la misma torre pierden comunicación y se torna un poco complejo poder resolver la situación.

Por último, resaltaron que hasta la elaboración de ese informe «no hemos visto, ni supimos de ningún documento o balance elaborado por parte de la Intendencia con respecto al servicio, ni hemos percibido interés por reunirnos y buscar soluciones en conjunto después de la temporada«.

Además, hacen énfasis en la necesidad de contar con «coordinadores de la Brigada el cual debe ser Guardavidas titulado de ISEF con todos los méritos necesarios para cumplir dicho rol y trabajar en conjunto antes, durante y después de cada temporada«.