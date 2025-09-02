La obra se presentará el 5 de septiembre a las 20:30 horas con un elenco encabezado por Tincho Prado, Fabiana Bogarín y Albano Hernández



El próximo viernes 5 de septiembre, el Teatro Macció de San José de Mayo volverá a recibir una propuesta de humor con la llegada de la comedia “La Peluquería”, protagonizada por Martín “Tincho” Prado, Fabiana Bogarín y Albano Hernández.

La función está programada para las 20:30 horas, con entradas generales a un valor de $570.

Con su estilo característico, Prado promete una noche de entretenimiento y risas en una obra que combina situaciones disparatadas y un elenco reconocido por su cercanía con el público.

Las entradas ya están disponibles en boletería y en los canales habituales de venta anticipada.