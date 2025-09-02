Los efectivos resultaron con lesiones; los detenidos dieron positivo a espirometría

La Jefatura de Policía de San José informó que en horas de la noche de ayer, un móvil de la Unidad de Respuesta Policial (URP) que realizaba tareas de patrullaje fue interceptado por dos hombres que comenzaron a insultar y agredir físicamente a los funcionarios policiales.

Durante el procedimiento de identificación, los agresores provocaron lesiones en ambos efectivos, lo que derivó en su detención inmediata.

Los dos hombres, mayores de edad, fueron trasladados a la Comisaría 2ª de San José de Mayo. A ambos se les practicó espirometría, con resultado positivo.

La Fiscalía Letrada de San José de 2º Turno fue enterada del caso, mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.