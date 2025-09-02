La causa continúa en la órbita judicial con la incorporación de los chats, que según el análisis policial “dejan en duda los hechos investigados”.

La Justicia autorizó la incorporación de los chats entre Romina Celeste Papasso y Paula Díaz al expediente que investiga al exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por más de 20 delitos sexuales y en prisión preventiva a la espera del juicio.

Según informó Telenoche a partir de fuentes vinculadas al caso, la pericia policial de los mensajes señala que los intercambios “dejan en dudas los hechos” denunciados.

Papasso fue la primera en denunciar a Penadés y, en los chats con Díaz, expresa: “Donde se sepa algo, me entendés, se nos arruina el caso”. En otro mensaje agrega: “No pasó nada para nosotros, ya me avisó Soledad, del lado de la fiscal y todo, no tenía nada, no tenía nada, estupideces no más”, en referencia a la abogada Soledad Suárez.

La investigación detectó conversaciones entre Romina Celeste y al menos tres menores que figuran como víctimas en el expediente. En uno de los intercambios, la madre de un adolescente consulta si su hijo aparece como denunciante, a lo que Papasso responde: “Le tendría que preguntar a la abogada, cualquier cosa te paso el teléfono de la fiscal”.

En otra charla, con un joven de 17 años en 2023, Papasso le pide que reafirme la denuncia y le explica los montos de dinero que recibiría en caso de un fallo favorable. El menor responde sorprendido que sería “un montón de dinero”, con lo que podrían viajar a Miami y hacer compras en Argentina. Ante esto, Papasso le dice: “Vas a tener que decir que lo del viejo (en referencia a Penadés) es verdad”.

Papasso y Díaz, amigas desde hace varios años, fueron también protagonistas de una denuncia falsa contra el entonces precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en 2024.

