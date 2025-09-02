Un siniestro de tránsito en el kilómetro 139 de la ruta 8 dejó un hombre fallecido y dos lesionados de gravedad. El choque involucró un ómnibus, una camioneta y dos camiones.

En la mañana de este lunes se produjo un choque múltiple en el kilómetro 139 de la ruta 8, en el que participaron un ómnibus, una camioneta y dos camiones.

Según la información brindada por la Dirección Nacional de Policía Caminera, inicialmente tres personas habían resultado lesionadas de gravedad: el conductor de la camioneta y los dos camioneros.

Poco después, el conductor de la camioneta falleció mientras era atendido en un centro de salud de Minas, confirmaron las autoridades. En tanto, los dos camioneros permanecen internados con lesiones graves.

Caminera precisó además que ninguno de los pasajeros del ómnibus resultó herido en el siniestro. La circulación en la zona fue canalizada por una sola vía para permitir las tareas de emergencia y pericia técnica.