La Justicia autorizó la incorporación de conversaciones entre Romina Celeste Papasso y Paula Díaz al expediente.

La investigación judicial contra el exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por más de 20 delitos sexuales y actualmente en prisión preventiva, sumó en las últimas horas la incorporación de los chats entre Romina Celeste Papasso y Paula Díaz. Según informó Telenoche, la pericia realizada por la Policía señala que los intercambios ponen en cuestión la veracidad de las denuncias.

Papasso, la primera denunciante en el caso, expresó en uno de los mensajes a Díaz: “Donde se sepa algo, se nos arruina el caso”. En otro diálogo, menciona a su abogada Soledad Suárez y afirma: “No pasó nada para nosotros, ya me avisó Soledad, del lado de la fiscal y todo, no tenía nada, estupideces nomás”.

Además, la pericia detectó conversaciones entre Papasso y al menos tres menores identificados como víctimas en la causa. En un intercambio, la madre de un adolescente pregunta si su hijo aparece como denunciante, a lo que Papasso responde: “Le tendría que preguntar a la abogada, cualquier cosa te paso el teléfono de la fiscal”.

En otra charla, con un joven de 17 años en 2023, Papasso le habría pedido que reafirmara la denuncia, explicándole los montos de dinero que podría recibir en caso de un fallo favorable. El adolescente responde sorprendido por la cifra, mencionando la posibilidad de “viajar a Miami y hacer compras en Argentina”. Papasso replica: “Vas a tener que decir que lo del viejo (en referencia a Penadés) es verdad”.

Papasso y Díaz ya habían estado vinculadas a otra polémica en 2024, cuando fueron señaladas como responsables de una denuncia falsa contra el entonces precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

La causa contra Penadés permanece en la órbita judicial, ahora con la incorporación de estos chats que, de acuerdo con la pericia policial, “dejan en duda los hechos investigados”.