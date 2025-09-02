La Policía pide colaboración para dar con su paradero

La Jefatura de Policía de San José solicita la colaboración de la población y los medios de prensa para establecer la ubicación de Carmina Díaz Senattore, de 54 años de edad, con último domicilio en San José de Mayo, cuyo paradero se desconoce desde el 29 de agosto.

Según la información oficial, fue vista por última vez vistiendo pantalón deportivo, championes negros con verde, campera color negro y cartera chica color beige.

La Policía exhorta a que, ante cualquier dato sobre su paradero, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 9-1-1.