El ajuste beneficiará a unas 140.000 personas y se aplicará en dos etapas hasta 2025

El Banco de Previsión Social (BPS) informó los detalles del aumento aprobado para las jubilaciones y pensiones más bajas del país, medida que impactará en unas 140.000 personas. Según explicó la presidenta de la institución, Jimena Pardo, se resolvió un incremento del 3% para pasividades inferiores a $20.057 nominales mensuales, a implementarse de manera escalonada.

En los próximos días, los beneficiarios recibirán un primer ajuste del 2% con carácter retroactivo a los meses de julio y agosto, que figurará en los recibos bajo las denominaciones “ajuste diferencial” o “ajuste adicional”. El 1% restante se aplicará en julio de 2026.

Pardo aclaró que el beneficio es automático y no requiere trámites, siempre que el ingreso de la persona no supere los $20.057 nominales y se trate de su única pasividad. Además, subrayó que este incremento no será descontado en el ajuste general de enero, lo que lo convierte en un aumento “adicional y no descontable”.

El beneficio alcanza también a quienes perciban pasividades por los servicios de retiro militar o policial, siempre que cumplan con la condición establecida.

Con este ajuste, el BPS busca reforzar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas de menores ingresos, en un contexto económico en el que la inflación y los costos de vida impactan de forma más fuerte en los sectores vulnerables.