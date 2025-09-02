Apuesta a integrar Juventud en otras comisiones, citando ejemplos de nueve departamentos

En la sesión ordinaria de este lunes del Legislativo Departamental, se brindó un amplio debate sobre la creación de la mencionada comisión, presentada por el edil Federico De Groote (PN).

La misma, se centraba en la concreción de una comisión enfocada en políticas de Juventud, en el ámbito de la Junta Departamental. En ese sentido, De Groote, entendía que «la Juventud debe estar representada en la Junta«.

Varios oradores, tanto nacionalistas como frenteamplistas, destacaron la exposición del edil mocionante. Estela Álvarez (FA) manifestó que «sumar comisiones, no sabemos si funciona«. Propuso que «es mejor» que las políticas de Juventud, se incluyan en la comisión de Turismo y Deporte, porque «si vamos a crear una comisión por cada miembro de esta Junta, mañana vamos a pedir una del adulto mayor, porque San José tiene más adultos mayores que jóvenes«.

En diálogo con la prensa, la edila Álvarez manifestó que «la juventud nos preocupa y nos ocupa, pero no quiere decir que no se trate en la Junta, porque no esté el nombre «juventud».

En ese marco, señaló que la temática es «transversal» a todas las comisiones que tiene el Legislativo Departamental: «Me parece que va en cada uno de los ediles, que trabajemos los temas de la sociedad, de acuerdo a si llegan de la juventud, del adulto mayor o de las personas con discapacidad«.

En su exposición en Sala, la edila citó a nueve departamentos que cuentan en sus respectivas Juntas Departamentales con la temática juventud, incluida en el nombre de una de sus comisiones.

Más allá del planteo de la edila, y tras varias horas de debate, finalmente se propusieron dos mociones, las cuales fueron, ambas, aprobadas por unanimidad del cuerpo (29/29).

La primera moción planteaba ingresar la palabra “juventud” en el último párrafo del artículo 27, inciso C, del Reglamento Interno de la Junta, que aborda las competencias de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social. La misma fue presentada por la bancada del Frente Amplio y Aparicio Camy (PN).

La segunda moción, en tanto, propone que se le manifieste a la intendenta de San José, que se tenga en cuenta autorizar la integración de la Mesa Departamental de Juventud, con representantes de la Junta. La misma fue presentada por Carlos Hornos, Antonella Hornos y Federico De Groote.