Comenzó la Expointer en Esteio, Brasil, y con ella el prestigioso Freno de Oro, la máxima prueba del caballo criollo. Uruguay tendrá siete representantes en pista

La ciudad brasileña de Esteio ya vibra con la Expointer 2025, considerada el “Mundial del caballo criollo”. En este marco se disputa el Freno de Oro, la competencia más exigente y reconocida de la raza. Uruguay dirá presente con siete ejemplares de distintas cabañas, confirmando el gran momento de la genética y el trabajo de los criadores locales.

En la categoría machos competirán Arrayán Tuerca 1950-TE, de Cabaña La Constancia (Libertad, San José), quien fue gran campeón macho Prado 2023 y Relámpago del Mavial, de Cabaña El Mavial, que ya se consagró con un Freno de Bronce en la clasificatoria de la Expo Otoño en Montevideo.

Entre las hembras, los nombres uruguayos que estarán en pista son: Estrela Da Gadaria (expuesta por Cabaña La Julieta, con un Freno de Plata en la Expo Otoño), Jagüel Una Reina de Cabaña Septiembre, Yúbely Alabama de Martín y Andrea Posse (también con un Freno de Bronce en Montevideo), Tempestade Charrúa de Cabaña La Julieta (consagrada Bozal de Oro en mayo) e India Envenenada del Chamamé (que obtuvo el Bozal de Bronce).

La tradición de los criollos uruguayos en Esteio viene marcada por hazañas como la de Colibrí Matrero, de Cabaña La Pacífica, que hizo historia al ganar el Freno de Oro en tres ediciones consecutivas (2020, 2021 y 2022). A lo largo de los últimos años, los criadores nacionales han incrementado su presencia y protagonismo, con podios constantes y hasta siete animales en pista en ediciones recientes.

Hoy, con una nueva generación de caballos y jinetes, el país vuelve a ilusionarse con repetir gestas y dejar en alto la bandera del caballo criollo uruguayo en la pista más emblemática del continente.

Desde nuestro país las pruebas se pueden ver desde Caballo Criollo, en las plataformas de internet.