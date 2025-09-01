Dos delincuentes ingresaron a un local comercial en San José de Mayo, amenazaron al propietario con un arma de fuego

En la noche del 30 de agosto, el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) recibió una comunicación solicitando la presencia policial en un comercio ubicado en las inmediaciones de Avenida Brasil y Rincón, en San José de Mayo, tras registrarse una rapiña.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP), quienes se entrevistaron con la víctima, propietario del local. El hombre relató que dos individuos ingresaron al comercio, lo amenazaron con un arma de fuego y robaron dinero en moneda nacional, dándose luego a la fuga.

Según informó la Policía, no hubo personas lesionadas durante el hecho. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.

La Fiscal Letrada de 2º Turno de San José fue notificada y dispuso las actuaciones a seguir.