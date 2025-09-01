De aprobarse, se destinarían cerca de $100 millones en 2026 para su financiación

Según informó Telemundo, el proyecto de Presupuesto Nacional remitido este domingo al Parlamento, incluye la financiación de la canasta higiénica menstrual, que beneficiará a unas 80.000 personas de bajos recursos. La medida, impulsada en su momento por la entonces diputada colorada María Eugenia Roselló, había sido aprobada en el período pasado pero no contaba con recursos asignados.

El artículo 451 establece que se invertirán $96 millones en 2026, cifra que aumentará progresivamente hasta alcanzar los $181 millones en 2029. Cada beneficiaria recibirá aproximadamente $1.200 por año, monto calculado en función del costo de toallas higiénicas en comercios barriales, según explicó Roselló.

Los beneficiarios serán las «personas menstruantes» que cuentan con Tarjeta Uruguay Social (TUS) y se encuentren en edad de menstruar. “Es un paso fundamental para garantizar condiciones de dignidad a mujeres, niñas y adolescentes. Este gobierno le puso presupuesto a una ley que estaba votada pero sin respaldo económico”, destacó la legisladora suplente en declaraciones a la prensa.

Roselló aclaró que el cálculo se hizo exclusivamente sobre el precio de toallas higiénicas, sin contemplar otros productos que encarecerían la canasta.