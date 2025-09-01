Bajo alerta meteorológica, las precipitaciones no cesan desde la noche del domingo y la madrugada del lunes

Las lluvias continúan afectando al departamento de San José, donde desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes se registraron acumulados de agua que varían según la localidad. Parte de San José sigue bajo alerta amarilla.

De acuerdo con los datos relevados, los registros fueron los siguientes:

Juan Soler: 4.0 mm

Mal Abrigo: 8.0 mm

Ecilda Paullier: 13.0 mm

Rafael Peraza: 9.0 mm

Rodríguez: 10.0 mm

Chamizo: 8.0 mm

Estación 550: 15.0 mm

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos y advertencias del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), dado que el mal tiempo persistirá durante las próximas horas.