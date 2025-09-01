Fue en una casa de familia, informó la Jefatura de Policía de San José.

La inseguridad en el medio rural preocupa a los residentes en dicha área y el departamento de San José no es ajeno a esa realidad.

A los abigeatos y faltante de animales debe sumarse otro tipo de hechos delictivos como el hurto en viviendas. Un ejemplo de eso es lo sucedido en las últimas horas en la zona de Pavón. La información proporcionada por la Policía josefina indica que “un hombre se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), en horas de la tarde del pasado 30 de agosto, solicitando presencia policial ya que habrían hurtado en una vivienda ubicada en zona de Pavón, departamento de San José.”

Al lugar concurrió personal de Comisaría 3° de Juan Soler, los que se entrevistaron con el denunciante quien manifestó haber llegado al domicilio y avistó daños en una puerta por lo que procedió a verificar y constató gran desorden en el interior de la finca y el hurto de objetos varios, entre ellos una moto de alta cilindrada la que en actuaciones posteriores fue recuperada, ya que habría sido dejada abandonada por él o los autores del ilícito en un campo próximo al lugar del hecho.

Fue enterada la Fiscalía Letrada de San José la que dispuso actuaciones. Trabaja en el hecho el Área de Investigaciones de Zona I.

Productores de San José alertan por abigeato y animales desaparecidos fuera de registros oficiales

El vicepresidente de la Asociación Rural de San José, Pablo Olague, se refirió al delicado momento que atraviesa el sector:

“…abordamos varios temas de seguridad, entre ellos el aumento de casos de abigeato que habían trascendido a nivel nacional… en los últimos días se percibió un repunte.”

Olague subrayó que, pese a cierta percepción de mejora, la realidad cotidiana del productor sigue mostrando grietas.

Se pidió al nuevo jefe de Policía que reactivara las reuniones de la Comisión de Seguridad Rural.

El dirigente insistió en la importancia de formalizar las denuncias:

“…existen más casos de los que se registran oficialmente porque muchos no se denuncian. Es fundamental comunicarse al 911 para que quede un registro formal.”

Además, alertó acerca de una brecha estadística:

“No siempre se diferencia entre el abigeato y el faltante de ganado… Creemos que debería haber estadísticas específicas para cada situación.”

Olague precisó que hay zonas más comprometidas, como la novena sección al norte de la Ruta 3.

Contexto nacional

En Uruguay, las estadísticas oficiales muestran una dinámica dispar:

En 2023 las denuncias por abigeato descendieron 12 % .

. En el primer semestre de 2025 crecieron 9 %, con 413 casos frente a 380 del año anterior.

Además, en Canelones se registró un caso reciente: 62 ovejas robadas en Los Cerrillos, de las cuales 10 aparecieron muertas, reflejo de la sofisticación creciente de los grupos criminales.