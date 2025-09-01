Un hombre denunció el hurto en su casa de familia en la zona de Pavón, San José

El pasado 30 de agosto, un hombre se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) para denunciar un hurto en una vivienda ubicada en Pavón, San José.

Al lugar concurrió personal de la Comisaría 3ª de Juan Soler, quienes constataron daños en una puerta y gran desorden en el interior de la finca. El denunciante informó que se habían llevado varios objetos, entre ellos una moto de alta cilindrada.

En actuaciones posteriores, la motocicleta fue recuperada en un campo cercano, donde había sido abandonada por el autor o los autores del ilícito.

La Fiscalía Letrada de San José fue notificada y dispuso las actuaciones correspondientes. El caso está a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, que continúa trabajando para esclarecer el hecho.