Un hombre fue detenido en la ciudad de Libertad tras ser sorprendido en actitud sospechosa al intentar ingresar a una finca.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en el Comunicado de Prensa Nº 199/2025, en la jornada del 30 de agosto un hombre fue detenido en la ciudad de Libertad, luego de ser visto en actitud sospechosa al ingresar a una vivienda ubicada en las inmediaciones de Juan Antonio Lavalleja y Portillo, donde habría forzado una abertura.

Posteriormente, y tras la correspondiente investigación, la Fiscalía Letrada de San José con sede en Libertad dispuso el cese de la detención del implicado y su emplazamiento para comparecer en Sede Fiscal este 1° de setiembre.