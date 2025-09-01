El Poder Ejecutivo presentó este domingo el proyecto de Ley de Presupuesto, que incluye 714 artículos y define las prioridades estratégicas del gobierno.

El proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal ingresó al Parlamento con tres ejes centrales: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para la convivencia ciudadana.

Entre los 714 artículos presentados se destacan ajustes salariales para funcionarios públicos, cambios en la regla fiscal, modificaciones tributarias y la creación de nuevas secretarías en la órbita de Presidencia. También se prevén reasignaciones de gasto y reformas institucionales.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, entregó la iniciativa a la vicepresidenta Carolina Cosse y afirmó que el gobierno espera un “debate intenso, complejo”, pero confía en alcanzar consensos. “El equipo económico se tiene mucha fe de convencer de que lo que está propuesto es lo que el país necesita”, dijo.

Gasto e impuestos

El plan establece una ampliación presupuestal de US$ 240 millones en cinco años, tomando como base lo ejecutado en 2024, lo que representa un margen acotado para nuevas erogaciones.

En materia impositiva, el proyecto plantea la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, elimina exoneraciones a dividendos y utilidades pagados a no residentes, y ajusta el IRPF para gravar activos en el exterior. También incorpora beneficios para quienes transiten procesos de adopción.

En cuanto al comercio electrónico, el texto modifica el régimen de envíos expresos, ampliando a US$ 800 el cupo anual de compras en el exterior y aplicando IVA del 22% con una tributación mínima de US$ 20 por envío.

Cambios fiscales e institucionales

La propuesta también redefine la regla fiscal, con un esquema dual basado en deuda neta y metas fiscales anuales. El Consejo Fiscal Asesor se transformará en Consejo Fiscal Autónomo, con carácter técnico e independiente.

Además, el proyecto incorpora cambios en el Banco Central, como la creación de la figura del economista jefe y la atribución de regular la interoperabilidad del sistema de pagos.

En total, el presupuesto proyectado para 2026 asciende a $ 993.397 millones (unos US$ 24.835 millones) para la administración central y organismos del artículo 220.

El Parlamento comenzará ahora la discusión de un texto que, según Oddone, definirá el rumbo económico del país en los próximos cinco años.