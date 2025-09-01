Surgido a raíz de la expulsión de Patricia López y Roberto Cabral de la mencionada agrupación

En la noche del pasado sábado, diferentes integrantes de «El equipo de la Gente», agrupación del Frente Amplio que apoyó la candidatura de Richard Mariani al municipio de Ciudad del Plata, difundió un video en redes sociales, donde responden a lo dicho por la edila Patricia López, y el edil Roberto Cabral, días atrás en conferencia de prensa, a raíz de la expulsión de ambos de la mencionada agrupación.

En el video, uno de los integrantes, manifestó estar «indignados con lo que está pasando, porque lo único que hicimos fue desafectar a dos personas de nuestro equipo, y ellos reaccionaron de una manera que nos ha molestado muchísimo, y queremos de alguna manera, contestar y dar por cerrado este tema«.

Una de las componentes del «Equipo de la Gente», se posicionó sobre el hecho de que Richard Mariani y Nahuel Bautista, «fueron denunciados por la Ley de Género, algo que la jueza dictaminó que no era así«. Añadió que: «Lo que más me duele como mujer, es que se utilice esta ley, mal, mintiendo. Porque hay mujeres que en este momento están pasando situaciones vulnerables, y que capaz no tienen la escucha, y esta persona como es una abogada, en dos días se hizo un revuelo, y se abrió el 25 de agosto, la Fiscalía para que fueran a declarar nuestros compañeros«.

Por su parte, Martina Zapata, expresó que mediante los previos acuerdos de la agrupación, se establecería una rotación en la banca de la edila Patricia López, con sus respectivos suplentes. Hecho que manifiestan no haber ocurrido, porque la edila «no permitió» que esto suceda.

Otro de los puntos que fueron señalados en el video, fueron los aportes económicos que hacen los diferentes miembros de la agrupación. Destacaron que: «Desde el primer día que empezamos a tratar las listas, se firmaron estos acuerdos, todos son conscientes de que debían hacer aportes económicos. Porque una campaña no sale $2, tenemos un compañero que se endeudó para hacer la campaña«.