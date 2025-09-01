Se presentaron el pasado domingo en el máximo escenario cultural de San José

En la noche del pasado domingo 31 de agosto, el Teatro Macció fue escenario de arte y emoción con la presentación del espectáculo “Recuérdame, siempre Baharú”, a cargo de la Compañía Baharú.

El Municipio de Ecilda Paullier, en un comunicado, destacó la actuación del grupo, subrayando el orgullo que genera en la comunidad. “La Compañía Baharú volvió a brillar y a dejarnos un enorme orgullo como comunidad”, señalaron.

En el mismo mensaje, se reconoció especialmente el trabajo de los profesores Lucía Pérez y Héctor Victora, por “la dedicación y el compromiso con el arte”, así como el talento de cada uno de los integrantes.

También se valoró el acompañamiento de las familias, “que con esfuerzo y amor fortalecen la identidad y el crecimiento artístico de la ciudad”. Además, se les hizo entrega a los mencionados profesores, de una plaqueta de reconocimiento.