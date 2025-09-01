La iniciativa ya genera polémica.

El artículo 141 del proyecto de Presupuesto Nacional, que cuenta con más de 700 artículos, fue entregado al Parlamento el domingo por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El proyecto incluye medidas que no requieren asignación de fondos. Entre ellas se encuentra el cambio de denominación de la cédula de identidad.

De aprobarse la ley, la identificación que emite el Ministerio del Interior para cada ciudadano dejará de llamarse “cédula” y pasará a llamarse “Documento Nacional de Identidad”, similar al DNI argentino.

Según el proyecto, se trata únicamente de un cambio de nombre, informó Telenoche.