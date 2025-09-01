La medida se mantendrá vigente mientras duren los trabajos en la zona mencionada
La Intendencia de San José informó que, a raíz de las obras que se están llevando adelante en el pavimento de calle Ituzaingó —en el tramo comprendido entre Asamblea y Ciganda—, desde este martes 2 de setiembre se modificará el ingreso de los ómnibus a la terminal de San José de Mayo.
De acuerdo al comunicado, las unidades que llegan desde Ruta 3 deberán circular por Massini, Rivera y Presbítero Betancur hasta nuevo aviso. La medida se mantendrá vigente mientras duren los trabajos en la zona mencionada.