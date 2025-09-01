El beneficio, que comenzó a pagarse este año a los estudiantes de familias más vulnerables, se ampliará de forma gradual hasta abarcar a todos los escolares de educación inicial y primaria pública en 2028

El bono escolar de $2.500 por niño, implementado por el gobierno en junio de 2025 tras las vacaciones de invierno, se encuentra actualmente destinado a los estudiantes de familias en los quintiles de ingresos más bajos (1 y 2). Sin embargo, de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto presentado al Parlamento, la medida se universalizará en 2028, alcanzando a todos los alumnos de educación inicial y primaria del sector público.

En un principio, el Codicen de la Anep había manejado la idea de que la universalización se aplicara en 2026, pero el proyecto oficial establece una implementación gradual:

2026: se sumarán los estudiantes del quintil 3 (171.584 niños).

se sumarán los estudiantes del (171.584 niños). 2027: se incluirá a los del quintil 4 (229.922 alumnos).

se incluirá a los del (229.922 alumnos). 2028: el beneficio se hará universal , alcanzando a 305.798 escolares .

el beneficio se hará , alcanzando a . 2029: se repetirá el pago a todo el universo de niños en edad escolar pública.

El objetivo, según explicó el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, es que los niños puedan iniciar el año con los materiales necesarios, como mochila, túnica, championes o cartuchera.

En cuanto a la inversión, el gasto previsto comenzará en 449 millones de pesos en 2026 (unos 11 millones de dólares) y ascenderá a 799 millones de pesos anuales en 2028 y 2029 (casi 20 millones de dólares)