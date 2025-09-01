La mencionada organización busca fortalecer el rol de las comisiones barriales

En la mañana del pasado sábado, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, se reunió con la nueva comisión directiva de la Cámara del Pueblo de San José. La misma se desarrolló junto a integrantes de la nueva Comisión del barrio Roberto Mariano.

Desde la directiva de la Cámara, destacaron que la reunión fue en «un clima ameno, en el que ambas instituciones plantearon sus proyectos«. Bentaberri expresó su «apoyo entero» a la mencionada organización.

En la misma línea en que Gustavo Viera, presidente de la Cámara, expresó días atrás en San José Ahora, que el objetivo de la directiva es fortalecer el nexo entre las comisiones barriales y el Gobierno Departamental, fue en el marco en que se desarrolló esta charla con la intendenta del departamento.