Las predicciones del horóscopo del lunes 1 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 1 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Los desplazamientos que hoy llegarás a realizar serán muy afortunados y te llevarán a conocer a un ser muy especial que cambiará tu vida. Tu magnetismo crecerá al máximo, aprovecha.

TAURO

Será en tu círculo de amistades o de familia donde hallarás hoy tu equilibrio emocional. Tu imagen será muy atrayente y te ganarás el apoyo de todos. Amores fáciles y un cambio importante en tu vida.

GÉMINIS

Es a partir de hoy cuando todos tus asuntos cobrarán una nueva dinámica y positiva solución. La suerte se pone de tu lado tanto en amor como en el dinero. Aprovecha todo lo nuevo que llegue hoy.

CÁNCER

Parece que la lunación va a poner en movimiento todos los sentimientos que tienes a flor de piel, no te reprimas y lánzate a mostrarte tal cual eres, las pasiones llegarán solas y fuertes.

LEO

Procura guardar las críticas para otro momento y vive las circunstancias más plenamente. No entre hoy en discusiones o habladurías y goza lo bueno, aléjate de esa persona tóxica.

VIRGO

Hoy todo lo que digas practícalo hasta el final o más tarde te verás encerrado en un callejón sin salida por decir cosas que no cumples. No te reprimas en nada, los astros hoy te secundan.

LIBRA

Hoy deberás de tener un poco más de contemplación con tus seres más cercanos. Discreparán con tus ideas pero al final todo se resolverá a tu favor. Cuidado si conduces, hoy nada de prisas.

ESCORPIO

Hoy tu ánimo se reforzará y verás la vida con otro color. La pareja y los más queridos te harán llegar todos sus buenos deseos y ganas de vivir. Noche muy movida en el amor y las relaciones.

SAGITARIO

Aunque deberás plantar cara ante una situación de relación que te atañe bastante, no te frenes y aclara las cosas con rapidez. Viaje sorpresa y reencuentro feliz con alguien importante para ti.

CAPRICORNIO

Tendrás la oportunidad de conocer a personas importantes y de peso que a corto plazo ayudarán en mucho a tu evolución, atención a todo lo que ocurra en lo social, hoy estás en pleno cambio total.

ACUARIO

Desde los últimos días llevas un fuerte estrés acumulado y todo ello lo están pagando los más queridos por ti. Dedícate de lleno al relax y el descanso, hoy te mereces ser más mimado por todos.

PISCIS

Deberás dedicarte de lleno a ayudar a la pareja, ella hoy necesita de tu comprensión y cariño. Todo lo que hagas se te compensará mil veces más. Llega dinero por buena inversión o por el azar.

Este lunes 1 de setiembre de 2025, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy