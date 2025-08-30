El presidente pidió a su equipo mantener el foco en la gestión y no entrar en el “ruido político”

Durante el Consejo de Ministros celebrado, el presidente Yamandú Sánchez transmitió un mensaje de aliento a su gabinete, instando a los jerarcas a profundizar en la gestión y evitar quedar atrapados en la confrontación política.

Según se supo, el mandatario subrayó que la oposición “no tiene una buena evaluación”, señalando encuestas recientes que marcan que menos de un tercio de la población aprueba su desempeño. Incluso, los relevamientos muestran que entre tres y cuatro de cada diez votantes de la coalición oficialista respaldan la forma en que sus partidos enfrentan al Frente Amplio.

En ese marco, Sánchez aseguró que al gobierno “no le hace mella la agenda de la oposición” y remarcó que el foco debe estar puesto en cumplir con los compromisos asumidos. “No entren en el ruido político que no le sirve al país”, expresó, en palabras más o menos, el mandatario antes de escuchar la presentación presupuestal realizada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

El mensaje, según trascendió, buscó fortalecer la unidad interna y remarcar que la prioridad está en la gestión gubernamental más que en la contienda partidaria.