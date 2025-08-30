Desde la alerta roja por frio funcionan en el departamento el refugio en el Batallón y el centro de evacuación en la sede de River Plate.

En diálogo con San José Ahora, la directora departamental del MIDES, Jazmín Martínez, explicó la realidad de las personas alojadas en el refugio del Batallón y en el centro de evacuación del Club Atlético River Plate, ambos en funcionamiento desde julio.

El Plan Invierno comenzó el 15 de mayo, como cada año, con un refugio de carácter nocturno. Sin embargo, a partir del 23 de junio, con la declaración de alerta roja por eventos climáticos, el gobierno dispuso la creación de centros de evacuación obligatoria en todo el país. En San José, este dispositivo quedó a cargo del CECOED, integrado por varias instituciones, entre ellas MIDES, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobierno Departamental, ASSE e INAU.

Actualmente, en el departamento funcionan dos espacios de atención:

Refugio del Batallón (MIDES): con capacidad para 16 hombres.

con capacidad para 16 hombres. Centro de evacuación en River Plate (CECOED): abierto las 24 horas mientras persista la alerta.

Martínez destacó que se trata de un proceso integral de acompañamiento, en el que se trabaja en:

Identidad: tramitación y renovación de cédulas.

tramitación y renovación de cédulas. Salud: acceso a tratamientos, consultas y vacunación.

acceso a tratamientos, consultas y vacunación. Revinculación familiar: acompañamiento en procesos de acercamiento.

acompañamiento en procesos de acercamiento. Gestiones ante BPS: ingresos a ELEPEM cuando corresponde.

ingresos a ELEPEM cuando corresponde. Prestaciones MIDES y programas sociales.

Atención psicológica en coordinación con ASSE.

en coordinación con ASSE. Inserción laboral mediante apoyo en la búsqueda de empleo.

La jerarca señaló que el objetivo es que, al finalizar el Plan Invierno, la mayor cantidad de personas pueda tener restituidos sus derechos básicos, garantizando una atención integral a quienes atraviesan situaciones de calle o emergencia. Mientras, Jazmin comentaba sobre el Plan Invierno, nos hizo llegar la noticia que dentro del sorteo de Uruguay Impulsa habia dos personas