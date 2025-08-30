Fue en Av. Brasil y Figueroa.

El parte policial emitido este sábado por la Jefatura de Policía de San José dice textualmente:

“El Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), en horas de la madrugada de hoy recibió comunicación informando sobre un siniestro de tránsito entre moto y peatón en la intersección de Av. Brasil y Figueroa de San José de Mayo.

Al lugar concurrió un móvil de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P), los que a su llegada avistaron al peatón, un joven menor de edad, tendido en la vía pública con lesiones visibles.

Se solicitó de forma inmediata emergencia médica. Arribó móvil de UDEMM cuyo médico a cargo lo diagnosticó con “traumatismo encéfalo craneal, sin pérdida de conocimiento” y lo trasladó a su centro asistencial.

Por otra parte, el conductor de la moto, otro joven menor de edad, manifestó a los funcionarios policiales que circulaba por calle Avenida Brasil de oeste a este y se cruzó con el peatón embistiéndolo.

De acuerdo a manifestaciones de testigos, los involucrados serían amigos y estaban jugando, produciéndose el accidente.

El conductor del birrodado fue asistido por emergencia médica, cuyo diagnóstico fue “politrauma leve”, dado de alta en el lugar.

Se realizó etilometría la que resultó negativa. Trabaja en el hecho la Comisaría 1°”.