Muchos lo consideran un riesgo para los cientos de conductores que transitan por la Av. Luis Alberto de Herrera y la calle Dr. Emilio Frugoni.

Próximo a la hora 16 de este sábado, un toro y nueve vacas pastaban en los canteros exteriores del Cementerio de San José de Mayo. Un lector de San José Ahora, sorprendido ante la cantidad de animales, registró el hecho en fotos que son más que elocuentes.

La situación preocupa a vecinos y conductores que circulan habitualmente por esa zona de la capital josefina. Las vacas se suman a otras problemáticas de larga data para las que aún no se ha encontrado solución, como los caballos y perros sueltos o las picadas de motos.