La comunidad científica uruguaya reclama mayor inversión en investigación y desarrollo

.

Este domingo 31 de agosto, a las 19 horas, el Parlamento recibirá el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, una instancia que genera fuerte expectativa en la comunidad científica. Desde la Academia Nacional de Ciencias y el Pedeciba advierten que Uruguay debería “triplicar la cantidad de investigadores” para acercarse a los estándares internacionales y piden que la ciencia sea una prioridad estratégica.

El debate coincide con la expedición Uruguay Sub200, que explora las profundidades del mar territorial con el buque del Schmidt Ocean Institute y su robot submarino SuBastian, iniciativa que despertó gran interés ciudadano. Para los científicos, este momento es clave para visibilizar la necesidad de inversión sostenida en ciencia, tecnología e innovación.

Según datos oficiales, en 2024 el gasto en investigación representó 0,34% del PIB, lejos del 1% recomendado por la UNESCO y muy por debajo del 2% que destinan países como Corea del Sur o Israel. “Uruguay tiene que actualizar su estrategia, porque el futuro depende del conocimiento”, señaló el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Juan Cristina.

El Dr. David González, director del Pedeciba, alertó que “habría que triplicar la cantidad de investigadores y generar espacios para que puedan trabajar”. También advirtió sobre la dificultad de retener a los jóvenes científicos, ya que solo el 2% logra insertarse en el sector productivo.

Actualmente, los fondos para proyectos son reducidos y de corta duración, lo que, según los especialistas, impide encarar investigaciones más ambiciosas. La comunidad científica reclama programas de al menos cinco años y mayor articulación entre universidad, empresas y el Estado.

Mientras el Parlamento define las prioridades del próximo quinquenio, los investigadores coinciden en que la ciencia no es un gasto, sino una inversión clave para el desarrollo sostenible del país