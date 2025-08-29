Personas mayores participaron de una velada especial organizada tras la clásica Noche de la Nostalgia



El miércoles 27 de agosto se realizó una celebración especial de la Noche de la Nostalgia en los centros diurnos para personas mayores de San José de Mayo y Rodríguez, con una importante concurrencia.

El evento, que se programó de manera complementaria a la tradicional fecha del 24 de agosto, permitió a los usuarios de ambos centros disfrutar de música, baile y reencuentros en un clima de alegría y participación comunitaria.

Según se informó, la actividad fue planificada especialmente para quienes no pudieron asistir a la fiesta nacional en la fecha habitual, garantizando así un espacio de inclusión y disfrute para la población mayor del departamento.

Los centros destacaron el éxito de la jornada y el valor de estas instancias de convivencia, que refuerzan los vínculos sociales y promueven la recreación entre las personas mayores.