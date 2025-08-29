El incremento lo definió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de la hora cero del próximo lunes 1 de setiembre. Estos son los nuevos precios por kilómetro en corta, media y larga distancia, informó Subrayado.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros a partir del lunes 1 de setiembre.

Estas son las nuevas tarifas por kilómetros en recorridos de corta, media y larga distancia, informadas por el MTOP: